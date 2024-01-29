Перепутали: почему американские военные не отразили атаку на свою базу в Иордании

Чиновники из США оправдались за то, почему не уничтожили атаковавший их базу беспилотник, из-за которого погибли солдаты.

Американские военные не сбили дрон, атаковавший их базу в Иордании, поскольку сочли его за «свой». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По данным издания, американцы ждали возвращения собственной «птички». Именно поэтому они не стали уничтожать приближающийся к базе беспилотник.

«Возвращение американского дрона привело к некоторому замешательству по поводу того, был ли приближающийся дрон дружественным или враждебным», — отмечают журналисты.

Об атаке беспилотника на базу США в Иордании стало известно накануне. Погибли трое американских военнослужащих, еще 25 получили ранения. Телеканал CNN отметил, что это первый случай с начала эскалации палестино-израильского конфликта, когда американские военнослужащие погибли от «вражеского огня».

The Wall Street Journal отмечает, что чиновники считают, что дрон был запущен боевиками с территории Ирака, которые поддерживают Тегеран. Однако в Америке не нашли доказательств того, что Иран причастен к атаке. Издание пишет, что США на фоне произошедшего рассматривают возможность нанесения ответных ударов.

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