С худруком Театра имени Комиссаржевской Виктором Новиковым простятся 1 февраля

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 19 0

Культурный деятель умер 28 января на 81-м году жизни. Где его похоронят?

С худруком Театра имени Комиссаржевской Виктором Новиковым простятся 1 февраля

Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС

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Церемония прощания с художественным руководителем Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктором Новиковым пройдет 1 февраля в Санкт-петербурге, сообщается на странице культурного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Прощание с Виктором Новиковым пройдет в четверг, 1 февраля, с 11:00 в помещении театра. Похороны на Преображенском еврейском кладбище (Проспект Александровской Фермы, д. 14)», — сообщают представители театра.

Новиков умер 28 января на 81-м году жизни.

Виктор Абрамович служил в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской с 1968 года. В 1968–1987 годах работал помощником главного режиссера по литературной части, а с 1987 года — заместителем директора по репертуару и работе с драматургами. С 1992 года — художественным руководителем.

Виктор Новиков — заслуженный работник культуры РСФСР (1987), заслуженный деятель искусств РФ (1999). Был награжден художественной премией «Петрополь» в 2017 году «за многолетнюю преданность театру и творческое долголетие».

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