Умерла главная муза Федерико Феллини — Сандра Мило

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 47 0

Умерла Сандра Мило итальянская актриса, игравшая у Феллини

Умерла главная муза Федерико Феллини — Сандра Мило

Фото: Joel C Ryan / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актриса скончалась в возрасте 90 лет. Что с ней произошло?

Итальянская актриса и телеведущая Сандра Мило скончалась на 91-м году жизни в доме среди своих близких, сообщает агентство ANSA со ссылкой на родственников актрисы. Великий итальянский кинорежиссер Федерико Феллини называл Мило своей музой.

Среди знаменитых кинокартин с участием итальянской красавицы: «Восемь с половиной» (1963), «Джульетта и духи» (1965), «Летнее безумие» (1964). В киношедеврах Феллини актриса обычно выступала в роли роковой, сексуальной красотки.

Примечательно, что сама Мило не считала себя музой великого Феллини. Она считала его гением, которого вдохновляла сама жизнь и окружающие его люди. В 2020 году Мило вручили премию «Золотой глобус» за вклад в кинематограф Ассоциации иностранной прессы в Италии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о невероятной истории любви Федерико Феллини.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
С ними шутки плохи: ТОП-5 самых жестоких и бессердечных знаков зодиака

Последние новости

17:55
Владельца бренда «Олейна» Ванецяна задержали в Москве
17:45
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года
17:39
Глава Пентагона Остин вернулся на работу после лечения рака простаты
17:36
Кейт Миддлтон вернулась домой после операции: что произошло с герцогиней
17:14
Умерла главная муза Федерико Феллини — Сандра Мило
17:13
Актер Алексей Дубровский назначен главным режиссером Малого театра

Сейчас читают

Уклонисты от ВСУ готовы «канать» под трансгендеров, чтобы не отправиться на убой
"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы
В «Симпсонах» снова нашли предсказание. На этот раз про «независимый Техас»
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса