США не дали главе российской делегации визу для участия в сессии ООН

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 70 0

Как Штаты аргументировали свое решение?

США не дали главе российской делегации визу для участия в сессии ООН

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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США не выдали главе российской делегации визу для участия в заключительной сессии спецкомитета ООН. Об этом сообщил главный советник на заседании департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД РФ Андрей Акульчев.

В ходе переговоров дипломаты должны были обсудить конвенции о противодействии использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В чем кроется причина отказа, принимающая сторона не сообщила. В результате речь спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества по информационной безопасности Артура Люкманова пришлось зачитывать Акульчеву.

«Хочу напомнить, что нашему главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии. Поэтому я зачитаю его выступление», — отметил он.

Представители России призвали США и Австрию прекратить саботировать дипломатические миссии. Кроме того, дипломаты отметили, что секретариат не способен обеспечить гибридный формат переговоров.

«Такая позиция наряду с показным стремлением привлекать к многосторонней работе неправительственные субъекты вызывает у нас сомнения в настрое Секретариата обеспечивать межгосударственный характер переговоров», — говорится в обращении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров в ООН раскрыл звериную сущность Украины. Пресс-конференция российского министра иностранных дел в штаб-квартире ООН вызвала настоящий фурор.

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