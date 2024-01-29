Владельца бренда «Олейна» Ванецяна задержали в Москве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 124 0

Бизнесмен находился в розыске в Армении.

Владельца бренда «Олейна» Ванецяна задержали в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Правоохранители задержали в центре Москвы владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что бизнесмен был задержан на Арбате. Также известно, что он находился в розыске в Армении за отмывание денег с использованием должностных полномочий.

Предварительно, Ванецян в настоящее время арестован. В разговоре с правоохранителями он рассказал, что живет в Липецкой области и нигде не работает, несмотря на то, что около года назад стал владельцем бренда «Олейна».

При этом официальной информации от полиции пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший следователь Левон Агаджанян получил 11 лет колонии общего режима по делу о перестрелке в «Москве-Сити».

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