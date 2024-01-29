Владельца бренда «Олейна» Ванецяна задержали в Москве

Правоохранители задержали в центре Москвы владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что бизнесмен был задержан на Арбате. Также известно, что он находился в розыске в Армении за отмывание денег с использованием должностных полномочий.

Предварительно, Ванецян в настоящее время арестован. В разговоре с правоохранителями он рассказал, что живет в Липецкой области и нигде не работает, несмотря на то, что около года назад стал владельцем бренда «Олейна».

При этом официальной информации от полиции пока не поступало.

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