Задержанного в Таиланде Леву* из «Би-2» могут депортировать в Израиль, а не в РФ

После концерта участники знаменитой рок-группы были задержаны и изгнаны из страны.

Задержанного в Таиланде Леву* из «Би-2» (настоящее имя Егор Бортник*. — Прим. ред.) депортируют, но не в Россию, а в Израиль. Об этом сообщается в материале израильского портала Ynet. Отмечается, что семь участников российской рок-группы были арестованы после выступления на Пхукете 25 января без лицензии.

Как рассказали сами артисты, причиной задержания стали «некорректно оформленные организаторами документы». При этом подчеркнули, что все концерты коллектива проводятся в соответствии с местными «законами и практиками». В свою очередь работающие в Таиланде иностранцы, если у них нет соответствующего разрешения, подпадают под уголовную ответственность. Санкции — штраф до 250 тысяч в пересчете на рубли и/или заключение на срок до пяти лет, а также депортация.

В заметке сказано, что вскоре после задержания участников группы «Би-2» отпустили, но затем снова арестовали и отправили под стражу в Бангкоке. Как уточняется в материале, среди участников группы есть те, кто имеет гражданство других стран, в том числе Израиля, Австралии и США. По протоколу депортация производится в государство, что выдало паспорт, по которому иностранец въехал в Таиланд. Отмечается, что к решению проблемы «Би-2» подключился МИД Израиля и израильское посольство в Таиланде.

Опасения МИД по поводу сложностей с депортацией в Израиль оправданы, так как паспорта всех музыкантов «Би-2» делают группу многонациональной, что могло стать препятствием к депортации в Израиль.

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* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.