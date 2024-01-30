Зеленский лично предложил Залужному уйти из ВСУ и самому подать в отставку

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 718 0

«Зеркало недели»: Зеленский предложил главкому ВСУ Залужному подать в отставку

Зеленский лично предложил Залужному уйти из ВСУ и самому подать в отставку

Фото: Reuters / ALENTYN OGIRENKO

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Никакой альтернативной должности власти Залужному не пообещали.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным и предложил ему подать в отставку. Об этом сообщается в материале украинского издания «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники и офис лидера киевского режима. Отмечается также — Залужный подчеркнул, общаясь с Зеленским, что это право президента — выбирать, с кем ему работать.

Несмотря на смирение на словах, он отказался писать рапорт на отставку. Более того, на данный момент главком ВСУ и не собирается покидать почетный пост по собственной воле. О снятии Залужного с должности накануне рассказали все украинские газеты и Telegram-каналы Немногим после позднее эту информацию опровергли в Минобороны Украины. Вечером президент Зеленский в своем традиционном видеообращении даже не упомянул эту тему, хотя в прессе утверждали, что соответствующий указ уже подписан.

Инсайдеры говорят: если в скором времени отставка Залужного произойдет, она станет первым звеном в серии изменений в высшем командовании украинской армии и других органах власти. По данным издания, «ничего адекватного» главкому ВСУ после ухода из рядом армии должности не предложили.

О конфликте Зеленского и Залужного стали все активнее говорить в прессе и политических кругах еще весной 2023 года. В марте сообщалось о спорах между ними из-за ситуации в Артемовске. Зеленский тогда был уверен, что город следует удерживать до конца. А Залужный призывал начать отступление ВСУ «по тактическим соображениям». А в августе американские эксперты снова обсуждали то, как глава киевского режима обрушился с критикой на главкома ВСУ. Президент фактически обвинил Залужного в провале контрнаступления.

Ранее 5-tv.ru выяснял, станет ли начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов новым главкомом ВСУ вместо Залужного.

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Зеленский лично предложил Залужному уйти из ВСУ и самому подать в отставку

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