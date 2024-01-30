Землю накрыла сильнейшая геомагнитная буря: что будет дальше?

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Евгения Романова
Евгения Романова 303 0

Геомагнитные атаки 30 января усилятся до красных показателей

Землю накрыла сильнейшая геомагнитная буря: что будет дальше?

Фото: www.globallookpress.com / magann via www.imago-images.de

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Повторится ли история 31-го числа?

Магнитная буря ожидается во вторник, 30 января. Как сообщает газета «МК», из-за произошедшей накануне вспышки на Солнце М6.83 все перепуталось, поэтому теперь геомагнитные атаки усилятся до красных показателей.

Если утром и днем обстановка будет спокойной, сила колебаний не превысит одного-двух баллов, то после 15:00 ожидается уже три балла. В период с 18:00 до 21:00 случится пик геомагнитных атак с силой геоударов в четыре балла. Это указывает на слабую магнитную бурю. После этого сила уменьшится до трех баллов.

Однако расслабляться не стоит, поскольку в ночь на 31 января ученые прогнозируют атаки силой до пяти баллов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 29 января мощную вспышку зафиксировали на Солнце. Ученые дали ей высокий балл. Известно, что вспышки на Солнце могут приводить к магнитным бурям, но в данном случае их не прогнозировали.

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