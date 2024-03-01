«Трагическая достаточно история»: какую роль занимает спорт в жизни звезд

Регулярные тренировки помогают артистам не только стать более выносливыми, но и сделать их голос сильнее.

Ради высоких достижений профессиональным спортсменам чаще всего приходится отказываться от многих радостей жизни, которые знакомы обычным людям. Атлеты не могут вдоволь наедаться сладкой и жирной пищей — им приходится следовать определенному рациону питания. Свободного времени у них крайне мало, поэтому они не то, что не могут себе позволить провести достаточное количество времени со своими друзьями, но и учиться им приходится в сжатые сроки, ведь на первом месте у них стоит спорт. И даже несмотря на то количество жертв, которые им приходится принести, не всем удается достичь необходимых результатов: спортсменов ведь много, а медаль одна. Некоторых эта сфера ломает, и лишь единицам удается пробиться к вершине. На грандиозном гала-концерте с участием известных спортсменов и звезд российского шоу-бизнеса во Дворце гимнастики Ирины Винер наградили лауреатов премии «Мы твердо верим в героев спорта», лишний раз отметив усилия атлетов. На столь масштабном мероприятии, которое было организовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, российские звезды, в свою очередь, эксклюзивно поделились с корреспондентом 5-tv.ru, какую роль занимает спорт в их жизни.

«У меня к спорту было небольшое отношение, когда я участвовала в проекте „Ледниковый период“. Тогда я поняла, насколько мир спортсменов сильно отличается от мира музыкантов, потому что мы все-таки люди такие нежные, хрупкие, мы так не привыкли к этой жесткой дисциплине, к этому труду, не покладая рук, ног», — отметила Виктория Дайнеко, выступившая на одной сцене с российской гимнасткой Светланой Хоркиной.

Хоркина, в свою очередь, отметила, что не стоит умалять заслуг музыкантов, учитывая, что именно вдохновляющая музыка чаще всего дает толчок спортсменам на установление новых рекордов.

Сама Дайнеко призналась, что ей ближе физкультура, нежели профессиональный спорт — певица раз в неделю занимается пилатесом.

Родион Газманов подчеркнул, что предпочитает пробежки, и любовь к ним у него, как ни странно, началась с обычного спора.

«Мы поспорили с моей подругой, что я буду два месяца каждое утро бегать. Я очень боялся проиграть этот спор, поэтому я брал с собой на гастроли кроссовки. Я реально два месяца бегал», — рассказал певец.

В итоге Родион Газманов не только выиграл спор, но и, сам того не осознавая, приобрел полезную привычку.

«Я, может быть, за последние два года пропустил дня четыре или пять из-за болезни. Но все остальное время я каждое утро — слякоть, дождь, жара, стужа — я бегаю», — поделился Газманов.

А вот из-за футбола певец даже получил психологическую травму, поэтому этот вид спорта он до сих пор не может переносить на дух.

«В четвертом классе в школе у меня был инцидент, после которого футбол я перестал любить. Я стоял в защите, на меня бежала вся команда нападающих, я дал пас вратарю, и он не поймал. После этого меня просто не брали в команду», — поделился Родион Газманов.

А отец Родиона, народный артист России Олег Газманов, занимавшийся в молодости спортивной гимнастикой, мечтал стать чемпионом мира, но из-за полученной травмы его мечты так и не смогли воплотиться в жизнь.

«У меня была трагическая достаточно история. <…> У меня все данные были. Я даже один из первых в стране делал двойное сальто», — подчеркнул народный артист России.

Тем не менее, Олег Газманов отмечает, что все что ни делается — все к лучшему. И, возможно, если бы у него все сложилось в спорте, он бы не смог успешно реализоваться в музыкальной среде.

Народный артист России Александр Буйнов с самой юности отдает предпочтение велоспорту, и даже несмотря на то, что однажды он лишился несколько зубов из-за неудачного падения с велосипеда. Случилось это, когда певец решил прокатить свою дочь, которой на тот момент было лет шесть-семь, на велосипедной раме.

«Она один раз попала в колесо пяткой. Говорю: „Выходи, пойдем пешком“, отвечает: „Нет, я больше не буду“. Говорю ей: „Вытягивай ноги“. В итоге вытянула ножки. Второй раз — бзынь по спицам. <…> И в третий раз случилось то самое. Она улетела на газон, с ней все в порядке, а я свернул челюсть, зубы на асфальте», — рассказывает Буйнов.

У солиста дуэта «ЭЛиПС» Сурена Платонова подобных происшествий не было. По его признанию, ему спортивные упражнения помогли избавиться от болей в спине.

«Скажу честно, когда я не занимался спортом, мне было петь намного тяжелее. Я начал заниматься, у меня и голос стал процентов на 20-30 сильнее, и выносливости стало больше», — поделился певец.

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