«Би-2» отказались депортировать в Израиль: но почему

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Евгения Романова
Евгения Романова 442 0

«Би-2» отказались депортировать в Израиль

«Би-2» отказались депортировать в Израиль: но почему

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Решение было принято после визита дипломатов из консульства России, отметили представители музыкального коллектива.

Решение о депортации участников музыкальной группы «Би-2» из Таиланда в Израиль отменено. Об этом сообщили представители коллектива в Telegram-канале.

«Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники группы все еще удерживаются в миграционном центре в общей камере на 80 человек.

Как только началась специальная военная операция (СВО), музыканты группы «Би-2» показали себя в качестве ярых русофобов — перестали выпускать песни на русском языке, а гонорары за концерты переводили на нужды ВСУ.

Предавшие Россию участники музыкальной рок-группы «Би-2» Лева* и Шура были задержаны в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу. Стало известно, что их собираются депортировать. Нарушители закона раскаялись в содеянном.

Ранее 5-tv.ru писал, что четырех задержанных в Таиланде участников «Би-2» депортируют в Израиль.

* — признан иноагентом в РФ

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