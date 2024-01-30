Присмотритесь к составу: какие продукты вызывают проблемы со здоровьем

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 6 0

Эндокринолог Толмасова: рафинированные крупы вредят вашему здоровью

Присмотритесь к составу: какие продукты вызывают проблемы со здоровьем

Фото: Silas Stein / ТАСС

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Чем заменить полюбившуюся еду?

Всеми любимые крупы, оказывается, могут вызывать проблемы с суставами. Об этом рассказала врач-эндокринолог Анжела Толмасова сайту Газета.ру.

По словам специалиста, зерно крупы состоит из трех частей: отрубного слоя, в котором содержится клетчатка и минералы, зародышевого слоя, в котором находятся все питательные вещества, а также эндоспермий, состоящий их углеводов и белка.

Сами же зерна делятся на рафинированные и цельные. Цельные содержат все три части, а из рафинированного удалены отруби и зародыш. Таким образом, оно теряет большую часть полезных веществ и негативно влияют на организм.

«Рафинированные крупы способны оказывать негативное влияние как на суставы, так и на другие воспалительные состояния (например, сердечно-сосудистые заболевания, диабет). Кроме того, благодаря простому строению зерна, его углеводы при переваривании быстро расщепляются и превращаются в сахар, что также несет определенные последствия. Примерами рафинированных круп могут быть: белый хлеб, белый рис, любая сдоба, пирожные», — предупредила Толмасова.

Цельное же зерно богато витаминами группы В и антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений. Употребление в пищу такого зерна снижает риск возникновения диабета, повешенного давления и проблем с сердцем и сосудами. Поэтому, покупая продукты, стоит внимательно изучить состав и проверить, из какого зерна состоит ваша трапеза.

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