Шойгу заявил об увеличении объемов производства ракет для ПВО

В России более чем в два раза увеличили объемы производства ракет для системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции на предприятиях в Екатеринбурге.

«На предприятии концерна «Алмаз Антей» Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования «Калибр» и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер», — сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, Шойгу проверил организацию производства пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и «Бук». Министр отметил, что пообщался с конструкторами и инженерами, и заметил появление нового оборудования.

«В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, — там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью», — добавил глава Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу поставил задачу наращивать производство высокоточных боеприпасов и модернизировать обычные.