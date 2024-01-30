Светились от счастья: Павел Деревянко вышел в свет со своей новой возлюбленной

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 28 0

Актер Павел Деревянко вышел в свет со своей новой возлюбленной

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Пара с удовольствием позировала в обнимку папарацци.

Актер Павел Деревянко вышел в свет с новой возлюбленной Зоей Фуць. Пара появилась на премьере фильма «Конец славы», прошедшей в столичном кинотеатре «Октябрь». Влюбленные в обнимку позировали папарацци.

Зоя и Павел весело болтали, смеялись и просто светились от счастья. Судя по всему, между ними царит полная гармония.

Об избраннице 47-летнего артиста известно не так много — ей 33 года, она занимается дизайном одежды, развивает собственный бренд. Растит двоих сыновей от первого брака. У Деревянко тоже есть две дочери от прошлых отношений с Дарьей Мясищевой. Как сообщает издание KP.RU, влюбленные уже успели поладить с детьми друг друга.

Впервые пара появилась на публике в 2021 году. Лишь в начале этого года они открыты намекнули на отношения, разместив в соцсети снимки с совместного отдыха. По признанию Деревянко, он долго добивался сердца девушки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Павел Деревянко опозорился на первом свидании.

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