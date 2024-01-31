«Может развиться сепсис»: почему фурункулы нельзя выдавливать самостоятельно

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 23 0

Дерматовенеролог Владимирова: выдавливание фурункулов может привести к сепсису

«Может развиться сепсис»: почему фурункулы нельзя выдавливать самостоятельно

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Безобидный, на первый взгляд, процесс может привести к серьезным последствиям.

Почти каждый подросток сталкивался с неприятной проблемой в виде прыщей. Акне обычно вызвано переходным возрастом в жизни молодых людей, и врачи рекомендуют не трогать воспаления. Но разве можно удержаться? Очень часто люди выдавливают прыщи, не заботясь о гигиене. Но самое страшное то, что безобидный прыщик может оказаться фурункулом. А его выдавливание может привести к сепсису, сообщает дерматовенеролог Елена Владимирова изданию Lenta.ru.

Специалист предупредила, что стоит делать при появлении подобной проблемы. Во-первых, нужно понимать, что такое фурункул. Обычные прыщи проходят за пять-семь дней, а фурункулы разрастаются глубоко внутрь, затрагивая сальную железу и прилегающие ткани.

«Фурункулы нельзя выдавливать самостоятельно. Вскрывать их может только хирург. Если сделать это дома, то велика вероятность попадания бактерий в кровоток и заражение всего организма. Может развиться сепсис. Особую опасность представляют фурункулы, расположенные в области глаз», — предостерегает врач.

Также воспаление может вызвать абсцесс, при котором гнойное содержимое не может выйти на поверхность и накапливается. Из-за этого образуется полость. Гной может распространиться в глубину и вызвать флегмону. Тогда инфекция распространится на близлежащий лимфоузел и вызовет воспаление.

При обнаружении фурункула незамедлительно обратитесь к дерматовенерологу. Врач подберет правильное и безопасное лечение. Остановить его развитие способны антисептики и антибиотики. А если гной не выйдет в течение недели, нужно его вскрывать только у хирурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли процедура МРТ вызвать рак.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.29
-0.32 96.79
-0.19
Финансовый гороскоп на февраль 2024: 6 знаков притянут к себе денежный ус...

Последние новости

8:12
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Псковской областью
7:56
Муж или сожитель? Адвокат Жорин рассказал, что из себя представляет гражданский брак
7:44
Хитрый ход: Байден задумал воспользоваться популярностью Тейлор Свифт
7:31
«Прощай запор»: лучший рецепт пирога для всей семьи
7:16
Мощный пожар вспыхнул на обувном складе под Владимиром
7:08
«Может развиться сепсис»: почему фурункулы нельзя выдавливать самостоятельно

Сейчас читают

Ассоциация турагентств РТ: Открытие визового центра Испании в Казани уже неактуально
Врачи объяснили, вредно ли запивать еду водой - что будет с желудком
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса