«Может развиться сепсис»: почему фурункулы нельзя выдавливать самостоятельно

Безобидный, на первый взгляд, процесс может привести к серьезным последствиям.

Почти каждый подросток сталкивался с неприятной проблемой в виде прыщей. Акне обычно вызвано переходным возрастом в жизни молодых людей, и врачи рекомендуют не трогать воспаления. Но разве можно удержаться? Очень часто люди выдавливают прыщи, не заботясь о гигиене. Но самое страшное то, что безобидный прыщик может оказаться фурункулом. А его выдавливание может привести к сепсису, сообщает дерматовенеролог Елена Владимирова изданию Lenta.ru.

Специалист предупредила, что стоит делать при появлении подобной проблемы. Во-первых, нужно понимать, что такое фурункул. Обычные прыщи проходят за пять-семь дней, а фурункулы разрастаются глубоко внутрь, затрагивая сальную железу и прилегающие ткани.

«Фурункулы нельзя выдавливать самостоятельно. Вскрывать их может только хирург. Если сделать это дома, то велика вероятность попадания бактерий в кровоток и заражение всего организма. Может развиться сепсис. Особую опасность представляют фурункулы, расположенные в области глаз», — предостерегает врач.

Также воспаление может вызвать абсцесс, при котором гнойное содержимое не может выйти на поверхность и накапливается. Из-за этого образуется полость. Гной может распространиться в глубину и вызвать флегмону. Тогда инфекция распространится на близлежащий лимфоузел и вызовет воспаление.

При обнаружении фурункула незамедлительно обратитесь к дерматовенерологу. Врач подберет правильное и безопасное лечение. Остановить его развитие способны антисептики и антибиотики. А если гной не выйдет в течение недели, нужно его вскрывать только у хирурга.

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