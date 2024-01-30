Бояться или нет: может ли процедура МРТ вызвать рак

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 4 0

Врач-радиотерапевт Романов сообщил, опасно ли делать МРТ

Бояться или нет: может ли процедура МРТ вызвать рак

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Так ли безопасна томография, как о ней говорят?

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — метод исследования внутренних органов и тканей с использованием эффекта резонансного поглощения атомами электромагнитных волн. Многие думают, что этот популярный метод диагностики связан с излучением. Отсюда появляются страхи о гипотетическом раке. Врач-радиотерапевт Денис Романов рассказал о том, безопасна ли процедура, изданию aif.ru.

МРТ помогает обнаружить широкий спектр осложнений — воспаления, опухоли, проблемы в нервной и кровеносной системах, проблемы с позвоночником и суставами. Кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов объясняет, что такая томография не может вызвать рак и является безопасной.

Но не нужно делать процедуру бездумно. Например, наличие железного объекта, стали, никеля в организме может сделать процедуру опасной. Будет риск смещения объекта. Впрочем, длительное время врачи используют либо ненамагничиваемые металлы, либо и вовсе материалы, к металлам не имеющие ни малейшего отношения. Но лучше для безопасности иметь выписку, где будет указано, из какого материала сделан условный имплант, или оговорено, что он не является противопоказанием для выполнения МРТ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, по какому внешнему признаку можно определить предраковое состояние.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.61
0.09 96.98
-0.11
Какие дни недели считаются счастливыми и несчастливыми для разных знаков...

Последние новости

19:44
Засора не избежать: что категорически нельзя смывать в унитаз
19:34
Бояться или нет: может ли процедура МРТ вызвать рак
19:22
Присмотритесь к составу: какие продукты вызывают проблемы со здоровьем
19:11
Квартирный вопрос: может ли бывший сожитель претендовать на квартиру
18:56
ТОП-5 ужасно раздражающих вещей, которые делают все влюбленные пары
18:44
Радиационный шторм на Земле: что это такое и чем грозит

Сейчас читают

Ассоциация турагентств РТ: Открытие визового центра Испании в Казани уже неактуально
Врачи объяснили, вредно ли запивать еду водой - что будет с желудком
«Четыре года — это конец»: карьеру Валиевой случайно разрушил любимый дедушка?
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса