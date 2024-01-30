В Минцифры сообщили об устранении сбоя в работе интернета 30 янв, 23:56 | Виктория Алакоз В России 23 23

В ведомстве предупредили, что еще некоторое время могут наблюдаться неполадки. С чем это связано?

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer

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Сбой в работе интернета, возникший вечером 30 января в ряде российских регионов, устранен. Об этом сообщили в Минцифры РФ. «Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне RU, устранена», — сообщили в ведомстве. Там также предупредили, что еще некоторое время неполадки все-таки могут наблюдаться в работе DNS еще некоторое время. Это связано с обновлением данных — они еще не до конца разошлись по системе доменных имен. Из-за неполадок в работе интернета пользователи некоторое время не могли открыть большинство популярных приложений. Также произошедшее повлияло на работу пунктов выдачи товаров известных маркетплейсов. Ранее 5-tv.ru писал, что массовый сбой произошел в работе трех мессенджеров.