Путин поддержал инициативу РАН вернуться к академической экспертизе учебников

Эфирная новость 26 0

Научное сообщество всегда проводило такую проверку, однако на текущей момент она не ведется.

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

О подмене фактов и недопустимости переписывания истории говорили накануне в Кремле. Школьные учебники в России вновь будут подвергать жесткой научной экспертизе. Предложение президента РАН поддержал Владимир Путин. Научное сообщество всегда проводило такую проверку. И главу государства даже удивило, что несколько лет назад эта практика прекратилась.

«У нас до 2018 года Академия наук делала экспертизу школьных учебников. Мы считаем, что надо вернуть опять экспертизу к нам школьных учебников», — сказал президент РАН Геннадий Красников.

«В 2018 году убрали это?» — спросил президент РФ Владимир Путин.

«Убрали, да. Я пытался изучить этот вопрос. Академия наук — главное экспертное сообщество, делали всю жизнь, а потом…» — ответил Красников.

«Я, честно говоря, упустил это. Странно», — признался российский лидер.

В ходе беседы стороны пришли к выводу, что этот вопрос нужно обязательно вынести на обсуждение.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин объяснил важность создания нового учебника истории.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.29
-0.32 96.79
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:55
Российский танкер вывели из дрейфующих льдов в Охотском море
4:46
Из-за утечки информации? Почему Зеленский до сих пор не уволил Залужного
4:33
Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
4:20
Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее
4:13
«Мы их берем аккуратно»: Балицкий рассказал о продвижении ВС РФ в Запорожской области
4:00
Личное в публичное: Кристина Асмус обнародовала переписку с Гариком Харламовым

Сейчас читают

Ассоциация турагентств РТ: Открытие визового центра Испании в Казани уже неактуально
Врачи объяснили, вредно ли запивать еду водой - что будет с желудком
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса