«Нужен»: Путин объяснил важность создания нового учебника истории

Президент заявил о важности образования в жизни человека. А для этого должны быть правильные учебники.

Учебники истории должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года.

«Учебник был нужен <…> Все эти учебники они должны соответствовать истине, они должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы, как у нас всегда было», — сказал он.

Путин добавил: сегодня ребенок, а завтра — гражданин, и это чрезвычайно важно, поэтому и нужно было обновить учебник.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил росте поддержки России по всему миру в геометрической прогрессии.