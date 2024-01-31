Российский танкер вывели из дрейфующих льдов в Охотском море

Российский спасательный буксир «Берингов пролив» вывел из дрейфующих льдов танкер «Остров Сахалин». Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил Марк Корженко — начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске.

По его словам, это была не спасательная операция. Команда танкера не подавала сигнал бедствия. Сейчас судно продолжает движение по чистой воде.

Толщина льда в Охотском море, где застрял танкер, достигала отметки в полметра. Сейчас судно следует в Находку. Экипаж в полном порядке. Запасов еды им хватит еще на 60 суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что японская сторона приукрасила ситуацию, заявив, что танкер чуть ли не терпит бедствие в 24 километрах от ит берегов. Представитель фирмы-владельца судна заявил, что с кораблем и командой все в порядке.