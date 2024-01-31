Российский танкер вывели из дрейфующих льдов в Охотском море

|
Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 14 0

Судно продолжает движение в чистой воде.

Российский танкер вывели из дрейфующих льдов в Охотском море

Фото: www.globallookpress.com / M. Lohmann;

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Российский спасательный буксир «Берингов пролив» вывел из дрейфующих льдов танкер «Остров Сахалин». Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил Марк Корженко — начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске.

По его словам, это была не спасательная операция. Команда танкера не подавала сигнал бедствия. Сейчас судно продолжает движение по чистой воде.

Толщина льда в Охотском море, где застрял танкер, достигала отметки в полметра. Сейчас судно следует в Находку. Экипаж в полном порядке. Запасов еды им хватит еще на 60 суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что японская сторона приукрасила ситуацию, заявив, что танкер чуть ли не терпит бедствие в 24 километрах от ит берегов. Представитель фирмы-владельца судна заявил, что с кораблем и командой все в порядке.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.29
-0.32 96.79
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:55
Российский танкер вывели из дрейфующих льдов в Охотском море
4:46
Из-за утечки информации? Почему Зеленский до сих пор не уволил Залужного
4:33
Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
4:20
Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее
4:13
«Мы их берем аккуратно»: Балицкий рассказал о продвижении ВС РФ в Запорожской области
4:00
Личное в публичное: Кристина Асмус обнародовала переписку с Гариком Харламовым

Сейчас читают

Ассоциация турагентств РТ: Открытие визового центра Испании в Казани уже неактуально
Врачи объяснили, вредно ли запивать еду водой - что будет с желудком
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса