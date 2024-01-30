«Японцы приукрасили»: владельцы судна «Остров Сахалин» о ЧП в Охотском море

Накануне в прессе прошла новость о «застрявшем во льдах» российском танкере.

Танкер «Остров Сахалин не застрял во льдинах в Охотском море, с ним все в порядке, маршрут продолжается. Как рассказал представитель фирмы-владельца судна ООО «Наяда», комментируя тревожные новости в прессе, японские коллеги отнеслись к ситуации настороженно и преувеличили проблему. На помощь танкеру прибыл спасательный буксир

«Все хорошо, танкер выполняет свой коммерческий рейс. Японцы немного приукрасили, как обычно. Танкер идет со скоростью 1,5 узла, спустился к югу ближе к терводам японец, чтобы преодолеть ледовое поле, и все. А японцы уже выложили на сайт, что танкер чуть ли не терпит бедствие», — рассказал представитель «Наяды».

К танкеру «Остров Сахалин», как сообщили в компании, подошел спасательный буксир «Берингов Пролив» ледового класса ARC 6. Но понадобился он предприятию не для спасения, а для помощи, так как движение серьезно замедлилось ближе к островам Японии. Вероятно, в связи с этим местные и забеспокоились о безопасности. Однако судно не застряло, и не терпело крушения.

Представитель «Наяды» добавил, что помощь понадобилась, чтобы «Остров Сахалин» вовремя добрался до порта прибытия. Так как буксир «Берингов пролив» ледокольный, более мощный и внушительный, он пробьет дорогу первому. Дойдет до судна, развернется и поведет методом лидирования на более чистую воду.

Танкер в порядке. Он может самостоятельно плавать во льду в 70 сантиметров толщиной. Сейчас на нем 19 человек экипажа, а продуктов питания на борту «Острова Сахалин» хватит еще на 60 дней.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин подтвердил планы по отправке белорусского космонавта к МКС.