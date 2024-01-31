Из-за утечки информации? Почему Зеленский до сих пор не уволил Залужного

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

NYT: власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации

Из-за утечки информации? Почему Зеленский до сих пор не уволил Залужного

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Слухи о неминуемой отставке главкома ВСУ не стихают уже несколько месяцев. Но почему этого так и произошло?

Власти Украины отложили увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за утечки информации об отставке. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники.

«Правительство Зеленского планировало уволить генерала, но в понедельник вечером, когда просочилась информация, отступило. Теперь они замедляют процесс», — пишет издание со ссылкой на неназванного чиновника.

Другой источник издания утверждает, что увольнение Залужного отложили еще по одной причине — пока ему попросту не нашли замену.

Несколько дней назад в украинских Telegram-каналах и СМИ начала распространяться информация о том, что Залужного уже сняли с должности. Однако позднее эту информацию опровергли в Минобороны страны.

Также сообщалось, что Зеленский уже проводил беседу с Залужным по этому поводу. Даже предлагал ему альтернативу — позицию советника украинских властей. Однако пока еще действующего главкома ВСУ новая «вакансия» не устроила и он отказался.

Также журнал The Economist писал, что начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в последний момент отказался сменить Залужного. Однако по какой причине — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, снимут ли Залужного с поста главкома ВСУ.

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