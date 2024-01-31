Звезда сериала «Во все тяжкие» Боб Оденкерк узнал, что он родственник Карла III

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 30 0

Актер из США Боб Оденкерк оказался кузеном короля Карла III в 11-м поколении

Звезда сериала «Во все тяжкие» Боб Оденкерк узнал, что он родственник Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Знаменитый пройдоха Сол Гудман, как выяснилось, голубых кровей! Как жители Букингемского дворца примут нового члена семьи?

Американский актер Боб Оденкерк узнал, что является дальним родственником самого короля Великобритании Карла III. 61-летний артист, известный по роли адвоката Сола Гудмана в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», стал гостем подкаста «В поисках своих корней». Многие знаменитости благодаря этому проекту уже узнали интересные факты из своей семейной истории. Это и внебрачные связи предков, и перемещения по свету, и прочие удивительные перипетии судьбы.

Настоящим шоком для Оденкерка стало заявление ведущего подкаста Генри Луи Гейтса-младшего. Тот проанализировал данные пяти поколений родственников актера и пришел к выводу, что его прадед Фридрих Карл Штайнхольц был внебрачным сыном герцога Плена. Получается, что голливудский артист приходится кузеном в 11-м поколении королю Карлу III. Однако звезда сериала «Во все тяжкие» оказался не падок на комплименты о происхождении из рода голубых кровей.

«Я американец, не монархист. Я понимаю, почему общество построилось вокруг монархов, а они передавали титулы из поколения в поколение. Но я думаю, что с демократией мы добились лучшего результата, и нам следует продолжать идти по этому пути», — заявил Оденкерк.

В общем, ему не понравилось быть отпрыском британских монархов. Хотя после того, как артист узнал о своих корнях, он в шутку сказал, что мог бы и поменять свое мнение. Что ж, если у Боба есть хоть доля проворности легендарного персонажа — того самого Сола Гудмана — он сумеет извлечь выгоду из родства с аристократией туманного альбиона. Осталось только узнать, как жители Букингемского дворца примут нового члена семьи.

К слову, о 74-летнем короле Великобритании, сейчас у него не самые простые времена. У него проблемы со здоровьем. Монарху предстоит месячная реабилитация после плановой операции из-за увеличения простаты. Все это время он не сможет выполнять свои обязанности, проводить встречи и участвовать в мероприятиях. Нездорова и невестка Карла III. Подробности Букингемский дворец не уточнял, но она тоже перенесла хирургическое вмешательство и только недавно вернулась домой.

Ранее 5-tv.ru выяснял, что произошло с герцогиней Кембриджской.

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