На запчастях не обсохло: в правительстве придумали, что делать простаивающими автозаводами

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Простаивающие автозаводы в трех регионах РФ могут объединить

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Российские министерства совместно с властями трех регионов сейчас разрабатывают план действий.

Найдено решение проблемы автозаводов, которые простаивают после ухода западных компаний. Как пишут «Известия» со ссылкой на источники в правительстве, на базе предприятий в Петербурге, Ленинградской и Калужской областях планируется создать Межрегиональный кластер автомобильной промышленности.

Пока это только идея. Для ее воплощения понадобится решить множество административных вопросов, но соответствующим планом уже активно занимается Минэкономразвития, Минпромторг и власти трех регионов. Есть уже и потенциальный инвестор.

Эксперты добавляют, что главной проблемой при создании кластера станет локализация в России производства автозапчастей. Ну и, конечно, все это потребует очень серьезных финансовых вливаний.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо.

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