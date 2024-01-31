ФАС направила запросы банкам из-за комиссий для застройщиков

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

ФАС оценит обоснованность установления банками в РФ комиссии для застройщиков

ФАС направила запросы банкам из-за комиссий для застройщиков

Фото: Певцова Валентина / ТАСС

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О каких конкретно кредитных организациях идет речь?

Федеральная антимонопольная служба направила запросы шести банкам в связи с установлением комиссии для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Уточняется, что речь идет о Сбербанке, «Альфа-Банке», «Просвязьбанке», «ФК Открытие» и «Совкомбанке». Они внесли изменения в условия выдачи ипотечного займа с господдержкой. По этому поводу стали праспространяться сообщения в СМИ и поступать в ФАС жалобы от граждан и застройщиков.

В этой связи ведомство направило запросы в банке. При выявлении признаков наушения ФАС отреагирует должным образом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о намерении ФАС проверить банки из-за комиссий для застройщиков. Дело в том, что подобными действиями банки нарушают действующий закон «О защите конкуренции». Взимание комиссии с девелоперов может считаться за навязывание невыгодных условий договора. Подобные действия грозят штрафом от двух с половиной до пяти миллионов рублей.

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