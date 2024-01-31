Невидимая сила: новейшая подлодка «Кронштадт» вошла в состав ВМФ России

Субмарина бесшумна, может обнаружить цель на большом расстоянии.

На новейшей подлодке «Кронштадт» сегодня подняли военно-морской флаг России. Церемония прошла на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге.

Это самая современная дизель-электрическая подлодка проекта 677 «Лада». На глубине она почти бесшумна, оборудована уникальными средствами акустической защиты. То есть, для противника она — незаметна, при этом, сама может обнаружить цель на большом расстоянии. На борту — мощное высокоточное оружие — ракетно-торпедное и радиоэлектронное. Корреспондент «Известий» Максим Облендер обо всем расскажет.

Ее прозвали «невидимкой». Незаметной и тихой подводную лодку «Кронштадт» делают уникальные средства акустической защиты, противогидролокационное покрытие, особые обводы корпуса. По параметрам скрытности она превосходит всех своих предшественников.

Но сегодня ее не скрыть от камер, особенно в момент поднятия флага Военно-морского флота. Успешно завершены 200 суток морских испытаний, тестовые походы, автономки. В идеальном состоянии подлодку передают военным Северного флота. Экипажу торжественно вручают корабельную икону и флаг.

«Это корабль совершенно другой серии, его характеристики — шумность, скорость, глубина погружения, наличие на нем технических средств и вооружения. Вооружения у него больше, погружается он глубже. Плавает он быстрее и тише», — рассказал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

«Кронштадт» — лодка компактная, ее экипаж всего — 35 человек. Предельная глубина погружения — 300 метров. Под водой она может развивать скорость до 21 узла — это 38 километров в час. И 45 дней провести в автономном походе. На вооружении могут быть торпеды, мины, грозные ракеты «Калибр» и разные системы противовоздушной обороны. Лодки проекта «Лада» одинаково хороши для ведения разведки, защиты морских коммуникаций, военно-морских баз и побережья.

«Если 20 лет назад сдача корабля была экзотикой, то мы пришли к тому, что это происходит регулярно. Практически каждый месяц флоту передается либо надводный корабль, либо атомная, либо дизель-электрическая подлодка. Труд наших корабелов позволяет, соблюдая сроки, строить самые современные корабли», — прокомментировал статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Заложили лодку еще в 2005 году, спустили на воду в только в 2018-м. Это первая серийная из неатомных субмарин, выпущенная в Петербурге. Проект 677 «Лада». Но стоит понимать, что решили строить такие лодки в 1990-е, на корабль работали более сотни предприятий, множество решений придумано с нуля и специально для этой подлодки

Гидроакустика — особая гордость. «Лада» слышит дальше — в этом случае риск помех и шума возрастает, но здесь специально все настроили так, чтобы «Кронштадт» слышал только нужный сигнал. Все на корабле до последнего винтика сделано в России. Другие лодки проекта сдадут в ближайшем будущем. «Великие Луки» — уже в этом году, следом — корабли «Вологда» и «Ярославль».