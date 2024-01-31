Февральские нововведения: в России проиндексируют ряд социальных выплат

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В России с 1 февраля проиндексируют ряд социальных выплат

Фото, видео: © РИА Новости / Руслан Кривобок; 5-tv.ru

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Перемены коснутся также сферы кредитования.

С февраля в России вступают в силу ряд законов и изменений. Как сообщили «Известиям», на 7,4% увеличатся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, Героям России, СССР и Героям Труда.

Вырастет и материнский капитал. Если раньше за первого ребенка платили 587 тысяч рублей, то сейчас эта сумма увеличится до 631 тысячи рублей. Проиндексируют выплаты и на второго ребенка — до 834-ех тысяч рублей.

Также изменения коснутся и пособий по беременности, родам, единовременной выплаты при рождении и пособия по безработице.

Еще одно новшество коснется должников. С завтрашнего дня коллекторы смогут лично контактировать с заемщиком не чаще одного раза в неделю. Кроме того, можно будет отказаться от страховки при оформлении кредита в течение 30 дней.

С 1 февраля также появятся новые правила информирования об истечении срока вклада. Банковские организации обяжут докладывать россиянам об истечении срока их вклада не позднее чем за пять календарных дней до прекращения действия договора. Данная услуга будет полностью бесплатной, а предупреждения будут поступать по указанному в договоре каналу связи.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепляющий единый федеральный статус многодетной семьи.

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