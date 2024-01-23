Путин подписал указ, закрепляющий единый федеральный статус многодетной семьи

Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи и определяющий меры поддержки для них. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю установить, что многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — указывается в документе.

Согласно указу, предоставление соцподдержки таким семьям предоставляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения.

Им в том числе гарантируется предоставление госпособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, мер поддержки в сфере трудовых отношений, а также досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости.

До этого в России единого подхода к определению единого статуса многодетной семьи не было, он не закреплялся законодательно. При этом региональные власти оставляют за собой право самостоятельно определять критерии многодетности.

В декабре 2023 года Путин поручил оперативно установить такой статус. Президент подчеркнул, что он должен включать соответствующие льготы и механизмы поддержки семьи на федеральном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин одобрил освобождение дальневосточных многодетных семей от налога на жилье. Предложение главе государства выдвинули жители Анадыря, куда он прилетал в начале 2024 года в рамках официального визита.