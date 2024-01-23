Путин подписал указ, закрепляющий единый федеральный статус многодетной семьи

|
Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 829 0

Он включает льготы и механизмы поддержки людям этой категории.

Путин подписал указ, закрепляющий единый федеральный статус многодетной семьи

Фото: www.globallookpress.com / Waltraud Grubitzsch

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи и определяющий меры поддержки для них. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю установить, что многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — указывается в документе.

Согласно указу, предоставление соцподдержки таким семьям предоставляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения.

Им в том числе гарантируется предоставление госпособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, мер поддержки в сфере трудовых отношений, а также досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости.

До этого в России единого подхода к определению единого статуса многодетной семьи не было, он не закреплялся законодательно. При этом региональные власти оставляют за собой право самостоятельно определять критерии многодетности.

В декабре 2023 года Путин поручил оперативно установить такой статус. Президент подчеркнул, что он должен включать соответствующие льготы и механизмы поддержки семьи на федеральном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин одобрил освобождение дальневосточных многодетных семей от налога на жилье. Предложение главе государства выдвинули жители Анадыря, куда он прилетал в начале 2024 года в рамках официального визита.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
87.97
-0.62 95.89
-0.49
Нужен правильный подход: как воспитывать детей по знаку зодиака

Последние новости

14:20
Аргентинский президент Милей подготовил более 300 шоковых реформ
14:15
«Хватает на работе»: Вячеслав Макаров об отношении к экстремальным развлечениям
14:11
«Все начал Буш-младший»: почему Трамп не изменил бы политику США по Украине
14:02
«Кардинальные отличия» — Песков об ударах РФ по Украине и атаках ВСУ
13:55
«В десятки раз»: российская артиллерия увеличила интенсивность работы в ДНР
13:39
«Социум давит»: правда и мифы о женской сексуальности и предпочтениях

Сейчас читают

«В этом ферменте и есть большая историческая загадка»: о чем может рассказать непереносимость лактозы?
Эмилия-Мяйсара. Бимба и так далее: в выборе имен для детей родители ударились в экзотику
«Не ступала нога ни одного артиста»: Джигурда рассказал о поездках в зону СВО
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса