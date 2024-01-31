Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию и создании военного коридора

|
Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Для чего власти западных стран сделали это?

Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию и создании военного коридора

Фото: www.globallookpress.com / tk2

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Власти Нидерландов, Германии и Польши подписали декларацию о создании военного коридора. Об этом заявила глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен на странице в соцсети X.

«Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора», — написала министр.

Оллонгрен подчеркнула, что Нидерландам нужен «военный Шенген» для ускорения и повышения эффективности перемещения солдат и техники. Тем самым удастся сделать «Европу сильнее».

О намерении Североатлантического альянса создать «военный Шенген» стало известно в ноябре 2023 года. Цель этой инициативы — организовать для бойцов стран блока зону для свободного перемещения. В кремле оценили такие планы НАТО. По словам Дмитрия Пескова, альянс хочет сделать это для нагнетания напряженности в Европе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Запад репетирует войну с Россией. Дело в том, что НАТО сейчас проводит самые крупные учения со времен холодной войны.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.29
-0.32 96.79
-0.19
Финансовый гороскоп на февраль 2024: 6 знаков притянут к себе денежный ус...

Последние новости

14:13
«Несколько сигналов»: как понять, что ребенок нуждается в психологической помощи
13:59
«Все неладно»: в Кремле прокомментировали ситуацию вокруг слухов о Залужном
13:58
«Попытка повлиять на исход выборов»: как США удерживают власть над Пакистаном
13:53
Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию и создании военного коридора
13:30
«Та самая агония»: МИД отреагировал на слухи об отставке Залужного
13:29
В РУСАДА ответили на отстранение фигуристки Валиевой

Сейчас читают

«Тайна за семью печатями»: как триметазидин оказался в пробе Камилы Валиевой?
Боярская проводила любимого и родного в последний путь
«Баба Яга», 333, «Карандаш, Кукуруза»: что значат военные термины и боевые команды в зоне СВО
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса