Нидерланды, Германия и Польша подписали декларацию и создании военного коридора

Власти Нидерландов, Германии и Польши подписали декларацию о создании военного коридора. Об этом заявила глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен на странице в соцсети X.

«Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора», — написала министр.

Оллонгрен подчеркнула, что Нидерландам нужен «военный Шенген» для ускорения и повышения эффективности перемещения солдат и техники. Тем самым удастся сделать «Европу сильнее».

О намерении Североатлантического альянса создать «военный Шенген» стало известно в ноябре 2023 года. Цель этой инициативы — организовать для бойцов стран блока зону для свободного перемещения. В кремле оценили такие планы НАТО. По словам Дмитрия Пескова, альянс хочет сделать это для нагнетания напряженности в Европе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Запад репетирует войну с Россией. Дело в том, что НАТО сейчас проводит самые крупные учения со времен холодной войны.