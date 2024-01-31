«Место обитания нефоров»: почему не стоит разрешать детям делать пирсинг

Эксперт по пирсингу Сибирякова: ребенок может занести заразу в рану от серьги
Фото: YAY / ТАСС
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Уши можно прокалывать только ответственному ребенку?
Многие родители разрешают своим детям делать проколы, причем дело не ограничивается одними ушами. Издание «Страсти» узнало у специалиста по пирсингу Анны Сибиряковой, почему не стоит идти на поводу у отпрысков.
Изменения в теле
Тело человека растет до 25 лет. Если сделать пирсинг в юном возрасте, то высока вероятность того, что с возрастом дырки от сережек станут несимметричными.
«Здесь можно вспомнить кривые проколы мочек ушей и бабушек. Возможно, изначально они были идеально расположены, просто с возрастом их местоположение на мочке изменилось», — рассказала специалист.
Этап заживления
Пирсинг приводит к ране, которая в свою очередь может быть инфицирована. Не у всех детей высокий уровень ответственности многие могут банальной забыть помыть руки, а потом начнут трогать свою рану.
Специалист подчеркнула, что если родители и ребенок все-таки решились на пирсинг, то важно выбрать хороший салон с качественным мастером.
«Решившись сделать прокол ребенку, важно правильно выбрать место. И здесь не нужно бояться идти в пирсинг-салон. На дворе уже не нулевые, и подобные места перестали быть местом обитания неформалов. Безусловно, нужно провести исследование, почитать отзывы о салоне и мастерах, которые в нем работают», — сказала эксперт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как понять, что ребенок нуждается в психологической помощи.
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