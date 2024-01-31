«Несколько сигналов»: как понять, что ребенок нуждается в психологической помощи

И самое главное — как не навредить любимому чаду?

Даже если у ребенка нет каких-либо ментальных расстройств, он все равно может испытывать переживания из-за тех или иных проблем в жизни. Родителям очень важно вовремя заметить изменения в поведении ребенка и помочь ему. Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал Газета.ру, на что необходимо обращать внимание.

Тревогу стоит начинать бить, если ребенок вдруг стал агрессивным, раздражительным, апатичным, тревожным или начал регулярно плакать, кричать, биться, убегать и прятаться. Резкие перемены в поведении обратную сторону также не сулят ничего хорошего. Если ребенок становится слишком послушным и дружелюбным или резко замкнутым и молчаливым, не нужно закрывать на это глаза.

Кроме изменений в характере, могут появиться проблемы со сном, аппетитом, туалетом, гигиеной. Появляется рассеянность, пропадает внимание. Проблемы, которых раньше не возникало, могут проявиться при разговорах или письме. У ребенка могут случаться приступы страха, длительная скука и лень.

«Если вы заметили у своего ребенка один или несколько из этих сигналов, не стоит паниковать. Однако если они длительные, частые, интенсивные или мешают ему нормально жить, учиться и общаться, то это уже повод обратиться к психологу. Подросткам гораздо легче обсудить свои проблемы с посторонним человеком, чем открыться родителям. Специалист может помочь ребенку понять себя и свои проблемы, найти способы их решения, развить свои способности и потенциал, улучшить свои отношения с окружающими», — объясняет психолог.

Психологическая работа с ребенком выстраивается в несколько шагов. Сначала специалист проводит различные тесты, чтобы выявить у пациента различные проблемы. Далее идет этап консультации, на котором психолог общается с самим ребенком и его родителями и объясняет им специфику той или иной проблемы. После того, как проблема найдена, необходимо приступать к терапии, которая может включать как различные занятия, так и игры и тренинги.

Психологическая работа с ребенком — это сложный и ответственный процесс, который требует от специалиста высокой квалификации, терпения и эмпатии. Она может длиться вплоть до нескольких лет, но здоровье ребенка тут превыше всего — именно оно отвечает за его социализацию и успехи в будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как научить ребенка распоряжаться деньгами.