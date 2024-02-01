«Прогресс» на лицо: в Германии ищут знатоков устаревшей системы MS-DOS

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В Германии ищут знатоков системы MS-DOS для Deutsche Bahn

Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael;5-tv.ru

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Однако она по-прежнему активно используется в работе немецких железных дорог.

Во временную ловушку попали немецкие железнодорожники. Лидер страны в этой отрасли Deutsche Bahn срочно ищет на работу сисадминов, владеющих MS-DOS.

Эта операционная система морально устарела еще 30 лет назад, а вышла в свет вообще в 1981-м. Однако она по-прежнему активно используется в работе немецких железных дорог.

Поиск специалистов осложняется тем, что многие современные администраторы даже не родились, когда вышеупомянутая программа была в ходу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Германией закроется небо — в стране готовятся к масштабным забастовкам в аэропортах. Один из крупнейших профсоюзов призвал сотрудников безопасности авиационной отрасли к стачке 1 февраля.

Ожидается, что к акции присоединятся около 25 тысяч человек. Это приведет к коллапсу в транспортной системе.

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