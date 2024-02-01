ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в подготовке теракта

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

У мужчины обнаружили элементы для создания взрывчатки.

ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в подготовке теракта

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

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Житель Петропавловска-Камчатского был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Камчатскому краю.

По оперативной информации, подозреваемый собирался устроить диверсию на центральном тепловом пункте. Правоохранительным органам удалось изъять у него ингредиенты для создания взрывчатки.

«В ходе обысков в арендованном гараже у злоумышленника изъяты тротиловые шашки, пиротехника, поражающие элементы, емкости с горючей жидкостью, провода и книга с инструкцией по изготовлению самодельных взрывных устройств, внесенная в федеральный перечень экстремистских материалов», — отметили в ФСБ.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к совершению теракта», «Незаконный оборот взрывчатых веществ» и «Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатки». Мужчина заключен под стражу.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ изъяла у троих калининградцев карты с секретными объектами. Подозреваемым грозит лишение свободы на длительный срок.

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