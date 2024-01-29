ФСБ изъяла у троих калининградцев карты с секретными объектами

В Калининградской области выявили трех граждан, которые незаконно получили и хранили карты местности с секретными данными. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ РФ по региону.

«Сотрудниками органов безопасности в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументирован факт незаконного получения и хранения фигурантами карт местности Калининградской области, содержащих сведения, составляющие государственную тайну», — сообщили в ведомстве.

Калининградская область — эксклав, окруженный недружественными странами. Кроме того, учитывая проведение спецоперации, защита гостайны приобрела особое значение, отметили в пресс-службе ФСБ.

Фигурантам были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для незаконного распространения сведений, составляющих гостайну.

Там также напомнили, что за разглашение подобных сведений предусмотрена уголовная ответственность по статье 283 УК РФ. Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

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