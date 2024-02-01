The Timе: Экс-губернатора Севастополя задержали в Лондоне за нарушение санкций

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 527 0

У задержанного, как отмечается, изъяли крупную сумму.

The Timе: Экс-губернатора Севастополя задержали в Лондоне за нарушение санкций

Фото: Епихин Андрей / ТАСС

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Британская полиция задержала экс-замглавы бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в его же доме. Об этом заявила газета The Times.

По данным издания, его подозревают в отмывании денег, а также якобы обходе санкций. Так, 20 февраля в лондонском суде пройдет предварительное слушание по его делу.

Как сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью, мужчину задержали еще 22 января. Правоохранители заявили, что он якобы получил несколько переводов общей суммой 65 тысяч фунтов стерлингов.

Кроме того, почти 80 тысяч полицейские обнаружили в его доме. С 2017 и до 2022 года Овсянников находился под санкциями Великобритании, ЕС и США, однако в 2022-м решение Совета Евросоюза было аннулировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция задержала в центре Москвы владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна.

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