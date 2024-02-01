Щелчок по носу: как Путин унизил весь Запад одной поездкой

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Полковник Бреттон-Гордон: Путин ударил по Западу своим визитом в Калининград

Щелчок по носу: как Путин унизил весь Запад одной поездкой

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что так удивило зарубежных наблюдателей?

Своим визитом в Калининград на фоне учений НАТО Steadfast Defender президент России Владимир Путин унизил «робкий либеральный Запад». Об этом The Telegraph заявил полковник Вооруженных сил Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его мнению, подобным жестом политик поставил Запад на место. Бреттон-Гордон предположил, что российский лидер узнал о призывах Великобритании готовить солдат для «войны с Россией».

«Можно предположить, что российский лидер услышал на этой неделе призыв генерала Патрика Сандерса и решил, что эта поездка — прекрасный шанс нанести удар по робкому либеральному Западу», — уверен Бреттон-Гордон.

Военный также добавил, что европейская молодежь будет всячески избегать конфликта. Единственное, на что они способны, это побеждать противника в видеоиграх.

Путин открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал финучреждения не бояться санкций. Такое заявление он сделал во время совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов.

 
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.67
0.38 97.11
0.32
Самый загадочный месяц в году: когда делать денежную стрижку в феврале 20...

Последние новости

7:03
Цены на яйца взяли под контроль в 17 регионах России
6:49
Долгая дорога домой: как прошел новый обмен пленными между Россией и Украиной
6:36
Щелчок по носу: как Путин унизил весь Запад одной поездкой
6:22
Беспилотник перехватили в небе над Курской областью
6:14
Болдуин отказался признать вину по делу о гибели оператора
6:10
Системы ПВО сбили две воздушные цели в Белгородской области

Сейчас читают

«Тайна за семью печатями»: как триметазидин оказался в пробе Камилы Валиевой?
Боярская проводила любимого и родного в последний путь
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса