Музыканты группы «Би-2» прилетели в аэропорт Тель-Авива

Группа «Би-2» прилетела из Таиланда в аэропорт Тель-Авива. Кадры с музыкантами рок-коллектива публикует 5-tv.ru.

На кадрах видно, как музыканты находятся в аэропорту. После этого они сели в микроавтобус с неоновой подсветкой. При этом Лева* (Егор Бортник*) всем улыбается.

Музыканты были задержаны на Пхукете 25 января после проведения концерта без разрешения на работу. Все это время они ожидали депортации из страны. Коллектив оштрафовали и предписали покинуть Таиланд в кратчайшие сроки.

Утром 31 января в Израиль уже прибыл солист «Би-2» Лева. Артист отказался общаться с прессой до тех пор, пока его коллег не освободят.

Ранее 5-tv.ru писал, что всех музыкантов «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль. Речь, в частности, идет о барабанщике, двоих гитаристах, клавищнике и аранжировщике коллектива.

* — признан иноагентом в России.