Музыканты группы «Би-2» прилетели в аэропорт Тель-Авива
Корреспонденты проводили их до микроавтобуса.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Группа «Би-2» прилетела из Таиланда в аэропорт Тель-Авива. Кадры с музыкантами рок-коллектива публикует 5-tv.ru.
На кадрах видно, как музыканты находятся в аэропорту. После этого они сели в микроавтобус с неоновой подсветкой. При этом Лева* (Егор Бортник*) всем улыбается.
Музыканты были задержаны на Пхукете 25 января после проведения концерта без разрешения на работу. Все это время они ожидали депортации из страны. Коллектив оштрафовали и предписали покинуть Таиланд в кратчайшие сроки.
Утром 31 января в Израиль уже прибыл солист «Би-2» Лева. Артист отказался общаться с прессой до тех пор, пока его коллег не освободят.
Ранее 5-tv.ru писал, что всех музыкантов «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль. Речь, в частности, идет о барабанщике, двоих гитаристах, клавищнике и аранжировщике коллектива.
* — признан иноагентом в России.
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