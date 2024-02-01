«Сердечно и искренне»: Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием интронизации

Патриарх Московский и всея Руси встретился с президентом в стенах Кремля.

Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с пятнадцатой годовщиной интронизации. Это торжественное богослужение, во время которого новоизбранного главу русской православной церкви возводят на патриаршую кафедру. Сегодня президент встретился с предстоятелем в Кремле.

— Сердечно и искренне поздравляю Вас с праздником — с Днем интронизации.

— Спасибо большое.

— 15 лет. Думаю, Вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели.

— Вы правы. Время прошло очень быстро.

— Спасибо Вам за Ваши труды.

— Спасибо большое Вам. Эти 15 лет отмечены очень высоким уровнем церковно-государственных отношений, благодаря чему удалось достичь того, чего в прошлом даже и представить невозможно было. Это открытие новых епархий, храмов, монастырей. Но самое главное — это очень широкая работа с молодежью, с детьми.

Патриарх подчеркнул, что долгие годы в России это было под запретом, однако сейчас активно развивается.

Ранее в Кремле рассказали, что Владимир Путин на Крещение и окунулся в прорубь. Окунание в купель в этот христианский праздник для главы государства — традиция, которой он не изменяет из года в год. Обычно для погружения президент выбирает проруби в Подмосковье, однако в 2018 году он окунался в иордань на озере Селигер.

Как отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент отдает предпочтение Московской области, потому что у стен Кремля сложно найти прорубь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.