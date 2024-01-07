Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Президент отметил, что религия вносит огромный вдохновляющий вклад в сбережение богатейшего исторического, культурного наследия России.

Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.

Он отметил, что Рождество — один из самых любимых, долгожданных христианских праздников, который объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости.

Путин добавил, что незыблемые ценности находят отражение и в истории России, служа надежной нравственной защитой и опорой общества.

«Русская православная церковь, другие христианские конфессии России вносят огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения», — говорится в сообщении президента.

Путин в поздравлении добавил, что особого уважения заслуживает усилия религиозных организаций, направленные на поддержку героев спецоперации и жителей новых регионов России. Также Путин пожелал на Рождество Христово всем верующим здоровья, успехов и благополучия.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Владимир Путин встретил Рождество.

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