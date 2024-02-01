С улыбкой по жизни: в каком городе России мужчины оказались счастливее женщин

Всего 22% жителей Екатеринбурга считают себя счастливыми
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO
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Около 60% респондентов рассказали, что борются с негативом, проводя время с семьей.
Около четверти мужской половины Екатеринбурга считают себя счастливыми, в то время как лишь 10% женщин могут разделить с ними это радостное чувство. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис «Работа.ру».
Согласно опросу, каждый пятый житель города (22%) может назвать себя очень счастливым. Среди мужчин таких ответов больше, чем среди женщин.
«На четыре балла из пяти оценивают свой уровень счастья 33% мужчин и 38% женщин, среди всех респондентов таких екатеринбуржцев оказалось 39%», — упоминается в материале.
Как показал эксперимент, 72% населения Екатеринбурга бороться с негативными чувствами чаще всего помогают развлечения и отдых. Около 60% предпочитают проводить время с семьей, а 48% спасаются благодаря любимой работе.
У 44% опрошенных жителей города чувство радости и счастья появляется благодаря общению с друзьями, а 32% выбирают времяпровождение с любимым партнером.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у женщин за 45 возникает всплеск сексуальной активности.
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