С улыбкой по жизни: в каком городе России мужчины оказались счастливее женщин

Около 60% респондентов рассказали, что борются с негативом, проводя время с семьей.

Около четверти мужской половины Екатеринбурга считают себя счастливыми, в то время как лишь 10% женщин могут разделить с ними это радостное чувство. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Согласно опросу, каждый пятый житель города (22%) может назвать себя очень счастливым. Среди мужчин таких ответов больше, чем среди женщин.

«На четыре балла из пяти оценивают свой уровень счастья 33% мужчин и 38% женщин, среди всех респондентов таких екатеринбуржцев оказалось 39%», — упоминается в материале.

Как показал эксперимент, 72% населения Екатеринбурга бороться с негативными чувствами чаще всего помогают развлечения и отдых. Около 60% предпочитают проводить время с семьей, а 48% спасаются благодаря любимой работе.

У 44% опрошенных жителей города чувство радости и счастья появляется благодаря общению с друзьями, а 32% выбирают времяпровождение с любимым партнером.

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