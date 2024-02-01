Военные предотвратили покушение на главу Малокаховки Романа Назарова

Главу села Малокаховка Херсонской области Романа Назарова пытались убить. Но благодаря слаженным действиям военных покушение удалось предотвратить. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.

Он подеркнул, что недоброжелатели пытались взорвать машину, на которой ездит чиновник. К счастью, трагедии удалось избежать. Как выяснилось из заявления Сальдо — Назаров лично заметил подозрительного субьекта, планировавшего теракт.

«Глава лично заметил подозрительного субъекта, который прикрепил бомбу к днищу его автомобилю. Вместе с главой сотрудники Малокаховского территориального управления сумели самостоятельно задержать подозреваемого и передали его военнослужащим 205-й бригады ВС РФ», — уточнил Сальдо в заявлении, опубликованном в личном Telegram-канале.

Военнослужащие помошли Роману Назарову обезвредить устройство. Подозреваемого в подготовке теракта задержали и проводят допрос.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Алтая задержан при попытке устроить теракт на объекте Минобороны РФ.