Человек с большой буквы: как в Петербурге прощались с худруком Театра имени Комиссаржевской Новиковым

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 43 0

Заслуженный деятель искусств России ушел из жизни 28 января 2024 года, ему было 80 лет.

Фото, видео: Серебряков Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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В Театре имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге простились с художественным руководителем Виктором Новиковым. Эксклюзивные кадры с церемонии появились в распоряжении 5-tv.ru.

Проводить культурного деятеля в последний путь пришли родные и близкие, а также коллеги и зрители.

«Он был действительно человеком с большой буквы, но он был и легендарным руководителем, который не просто сохранил Театр-дом, а каждый день, каждое утро вносил в него тепло, любовь и творчество. Он был уникальным и в качестве завлита в первой половине своего творческого пути, и в качестве художественного руководителя во второй», — говорится в официальном обращении коллектива театра.

Виктор Новиков ушел из жизни 28 января 2024 года, ему было 80 лет. В театре он служил с 1968 года, начиная от помощника режиссера. Заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ, также был награжден художественной премией «Петрополь» за многолетнюю преданность театру и творческое долголетие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что раскрыта причина смерти звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Саюталина.

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