«Не знаете, не трындите!» — в Киеве обматерили людей за вопросы про F-18 Hornet
Спикер ВВС Украины Игнат матом ответил на вопрос об истребителях F-18 Hornet
Фото: www.globallookpress.com / Marcin Banaszkiewicz/Fotonews
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Позднее представитель украинской авиации объяснил свое поведение.
Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат эмоционально отреагировал на вопросы пользователей соцсети о самолетах, от которых Киев отказался. Как передает Telegram-канал «Политика страны», люди интересовались австралийскими истребителями F-18 Hornet.
«Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно. <…> Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно», — сказал он.
Игнат назвал задающих такие неудобные вопросы пользователей «долбодятлами». Кому-то он в крайне грубой форме написал, что тот говорит глупости.
Позднее Игнат признался, что использует такие эмоциональные слова в адрес тех, кто презирает работу военных ведомств.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в в США признали горькую правду про оружие для Украины. Пока Киев принимает поставки с надеждой на успех, Москва уже готова встретить противника на поле боя.
Читайте также
74%
0.56 97.40
0.29
Нашли ошибку?