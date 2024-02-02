«Не знаете, не трындите!» — в Киеве обматерили людей за вопросы про F-18 Hornet

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Евгения Романова
Евгения Романова 86 0

Спикер ВВС Украины Игнат матом ответил на вопрос об истребителях F-18 Hornet

«Не знаете, не трындите!» — в Киеве обматерили людей за вопросы про F-18 Hornet

Фото: www.globallookpress.com / Marcin Banaszkiewicz/Fotonews

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Позднее представитель украинской авиации объяснил свое поведение.

Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат эмоционально отреагировал на вопросы пользователей соцсети о самолетах, от которых Киев отказался. Как передает Telegram-канал «Политика страны», люди интересовались австралийскими истребителями F-18 Hornet.

«Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно. <…> Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно», — сказал он.

Игнат назвал задающих такие неудобные вопросы пользователей «долбодятлами». Кому-то он в крайне грубой форме написал, что тот говорит глупости.

Позднее Игнат признался, что использует такие эмоциональные слова в адрес тех, кто презирает работу военных ведомств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в в США признали горькую правду про оружие для Украины. Пока Киев принимает поставки с надеждой на успех, Москва уже готова встретить противника на поле боя.

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