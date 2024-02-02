Монополия на газ: обслуживать оборудование сможет только одна компания

Изменения в закон были внесены, в том числе, чтобы защитить граждан от лжегазовщиков.

Тысячи квартир в Петербурге могут остаться без газа. Треть пользователей до сих пор не заключили новые договоры на обслуживание с местной газораспределительной компанией, хотя должны были это сделать еще до Нового года.

Изменения в закон были внесены, в том числе для того, чтобы по квартирам не ходили лжегазовщики, ведь из-за некачественного ремонта или неправильной установки оборудования происходят взрывы в жилых домах. Теперь за безопасность отвечает компания-монополист. Корреспондент «Известий» Максим Облендер расскажет детали.

«А если не будут брать — отключим газ» — фразу, почти как в известном фильме, увидела Елена на сайте компании «Петербурггаз». До 1 января все должны были заключить договоры на обслуживание оборудования с распределительной компанией.

«Когда поехали в МФЦ, была очень большая очередь. Придется, говорят, две недели подождать, либо через сайт. Ладно я, а если бабушка, ей 83 года, она ни Интернетом, ничем не пользуется», — рассказывает Елена Чернова.

Для подачи заявления требуется кипа бумаг: паспорт, СНИЛС, ИНН и даже документы о праве собственности.

«Но процедура повсеместная. Только компании в разных городах отличаются. Раньше до подъезда трубу обслуживал поставщик услуг. Дальше в подъезде общедомовое имущество, например, управляющая компания, которая могла заключить

договор с частниками или „Петербурггазом“. Ну и третья зона — это уже то, что у нас в квартире. Тут тоже можно было выбрать. Теперь крутить вентили и в подъезде, и в квартире, ту же печь или газовую колонку, может только одна назначенная городом компания-монополист. Без вариантов», — передает корреспондент Облендер.

Теперь и спрос — только с одной конторы.

«Абоненты не будут думать теперь — лжегазовщики, не лжегазовщики, то есть организация одна и все вопросы, которые связаны с обслуживанием оборудования в квартире, можно адресовать в одну точку», — пояснил начальник управления по эксплуатации газовых сетей и сооружений «Петербурггаз» Кирилл Соловьев.

Газовщики и жилинспекция Махачкалы выходят в рейд. Кто и как заводил газ в этот дом и тянул до каждый квартиры — никто уже рассказать не может. Лихо накрученные шланги потрескались, об изоляции вообще речи нет. Со всем этим теперь будут разбираться.

«Это нарушение сплошное. Даже сейчас мы здесь стоим, здесь реально пахнет газом!» — возмущен главный дилищый инспектов Дагестана Сергей Касьянов.

За такое в первый раз выписывают штраф, а трубу — перекрывают. За повторное самовольное подключение — грозит уголовная ответственность.

«Есть проектная документация, в ней все сказано, какая труба, какой диаметр, как производится техническое присоединение. Если мы не будем соблюдать правила, у нас будут происходить такие происшествия», — сообщил Сергей Касьянов.

Как прошлой неделе. В Якутии три человека попали с ожогами в больницу — из-за разгерметизации газового оборудования. В Волгоградской области из-за взрыва бытового газа — погибли мать с дочерью.

До нововведения в Петербурге было около десяти официальных сертифицированных компаний, обслуживающих газовое оборудование. С одной стороны — здоровая конкуренция. С другой — контролировать сложнее.

«Государственная компания — это в любом случае более строгий надзор, это отсутствие каких-то манипуляций, потому что там строгое воздействие на каждого сотрудника», — считает исполняющий обязанности гендиректора управляющей компании Григорий Хрусталев.

В Петербурге почти треть абонентов пока договоры так и не заключили. При первой же проверке — рискуют остаться без газа.