Президент России Владимир Путин посетил онкологический центр в Туле и пообщался с его работниками.

«Воздуха много, красиво. Тоже важно, я думаю, и для тех, кто работает, и для тех, кто лечится», — сказал глава государства.

Он отметил, что медучреждение оснащено современным оборудованием. Здание онкоцентра было построено в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Строительство началось в октябре 2020 года, завершилось на год раньше запланированного. Уже 1 декабря 2023 года оно приняло первых пациентов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин выступил на форуме «Все для победы» в Туле. Глава государства отметил, что оборонная промышленность России показывает хорошие темпы, обеспечивая необходимое количество и качество вооружения и амуниции, и очень легко и быстро адаптируется под нужды фронта.

Путин подчеркнул, что в современных постоянно меняющихся условиях оборонная промышленность должна максимально быстро реагировать на нужды фронта. И нашим предприятиям это удается.