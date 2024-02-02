Путин посетил онкологический центр в Туле

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 75 0

Российский лидер отметил современное оборудование, находящееся в медучреждении.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент России Владимир Путин посетил онкологический центр в Туле и пообщался с его работниками.

«Воздуха много, красиво. Тоже важно, я думаю, и для тех, кто работает, и для тех, кто лечится», — сказал глава государства.

Он отметил, что медучреждение оснащено современным оборудованием. Здание онкоцентра было построено в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Строительство началось в октябре 2020 года, завершилось на год раньше запланированного. Уже 1 декабря 2023 года оно приняло первых пациентов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин выступил на форуме «Все для победы» в Туле. Глава государства отметил, что оборонная промышленность России показывает хорошие темпы, обеспечивая необходимое количество и качество вооружения и амуниции, и очень легко и быстро адаптируется под нужды фронта.

Путин подчеркнул, что в современных постоянно меняющихся условиях оборонная промышленность должна максимально быстро реагировать на нужды фронта. И нашим предприятиям это удается.

Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
90.66
0.43 98.64
1.24
Ты мое дыхание: Три способа завести мужчину одним прикосновением

Последние новости

21:35
«Конкретная дата»: когда на улицы Москвы вернутся электросамокаты
21:31
«Чуть не зарезали в метро»: неизвестный напал с ножом на фигуриста Дикиджи
21:21
ФСБ объявила в международный розыск украинского хакера
21:07
«Я уверена»: жена Зеленского сделала заявление о покинувших Украину людях
20:53
«Все плохо»: что будет с детьми жившей с мумией женщины из Ленобласти
20:39
«Извиняешься в пустоту»: Харламов публично объявил о расставании с девушкой

Сейчас читают

В Госдуме отреагировали на поставку формы для ВСУ из Китая
А вдруг живой? Что стало с психикой детей, чья мать три года спала с мумией отца
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
Что стало с могилой Эдуарда Хиля спустя десять лет — фото

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса