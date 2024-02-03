Путин заехал в гости к врачу в Туле и попробовал яблочную пастилу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

В перерыве между чаепитием российский лидер с удовольствием послушал стихотворение, прочитанное дочкой медика.

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин заехал в гости к сотруднику Тульского областного клинического онкологического диспансера. Сначала глава государства послушал стихотворение, которое прочитала дочка медика, а после пообщался и с самим врачом.

За чашкой чая с яблочной пастилой и пряниками медик рассказала, что дом, в котором она сейчас живет, ей предоставили по программе поддержки медработников после десяти лет работы в больнице. Онколог также поблагодарила Путина за поддержку медицинских работников и возможность работать в современном центре.

«Спасибо большое за поддержку медицинских сотрудников», — сказала врач.

Вместе с тем на встрече был и тульский губернатор Алексей Дюмин, а также полпред Центрального федерального округа (ЦФО) Игорь Щеголев. Дюмин рассказал Путину, что на строительство 25 домов для медспециалистов онкоцентра и их семей власти потратили около 280 миллионов рублей.

«Ну, нормально, приемлемая цена, хорошая», — ответил президент. 

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Путин посещал онкоцентр в Туле.

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