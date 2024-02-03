Шизофрения, коварство или месть? Самое главное о скандальной истории с «гатчинской мумией»

Жуткая история всего за два дня обросла такими подробностями, что волосы дыбом встают.

Страшную находку обнаружили на днях правоохранители в одном из домов в деревне Старосиверская Гатчинского района. Женщина три года спала в одной кровати с мумифицировавшимся телом своего мужа. Развернувшуюся взору картину вынуждены были наблюдать дети супружеской пары. Как получилось, что ситуация выплыла наружу, что вообще известно об этой истории и как инцидент сказался на психике детей — 5-tv.ru узнал все подробности жуткой истории.

Всему виной психиатрическое заболевание или боязнь угроз?

Жительница Ленобласти, многодетная мать жила с телом мужа более трех лет. По версии членов семьи, мужчина в ходе ссоры с женой просто замер и упал на пол. Тогда все решили, что он притворяется, завернули в одеяло и перенесли на кровать. Однако тот так и не проснулся. Эта страшная история, возможно, еще долго бы держалась в секрете семьи, если бы не усталость старшей дочери от образа жизни матери.

17-летняя девушка рассказала, что у ее мамы с каждым годом рассудок становился все хуже. Она могла запираться в комнате и долго там находиться. В итоге весь быт ложился на плечи девушки, которая спустя время не выдержала, обратилась в полицию и рассказала обо всем.

Вместе с тем одна из очевидцев событий Ольга (имя изменено — прим. ред.) рассказала, что мужчина на протяжении 16 лет избивал всех членов семьи. Женщина же боялась сообщить об этом правоохранителям, так как опасалась, что супруг осуществит все сказанное.

«Когда все произошло, он заявил детям „Сдохну всем вам назло“ и упал, будто притворялся. А через несколько часов стало ясно, что он мертв. Но звонить никуда не стали, испугавшись, что уже затянули, и могут быть последствия», — вспомнила Ольга.

Рядом с мумией лежал крест Анубиса

www.globallookpress.com; Claudia Adams; 5-tv.ru

Когда правоохранители выехали на место происшествия, рядом с трупом они обнаружили зловещую находку — крест Анубиса. По словам оккультиста, экстрасенса Андрея Харриса, символ относится к черной магии Древнего Египта. Он означает, прежде всего, энергию бессмертия, мудрости и позволяет человеку не потерять свою душу после смерти.

Второе же название креста — крест жизни. С его помощью пытались обрести вечную жизнь. Кроме того, данный символ также использовали особо просветленные жрецы магических культов и далее, этот знак находит свое отражение и в системе таро.

Кроме того, в комнате, где лежал труп, полиция обнаружила алтарь с символикой поклонения богам Нила. Ему было отведено отдельное место на подоконнике.

Всех родных мужчина позабыл

Двоюродная сестра покойного Лариса Федорова была шокирована, узнав о смерти родственника. Она рассказала, что давно уже не поддерживает связь с ним. Последний раз мужчина выходил на связь с ней десять лет назад. И то через социальные сети.

«Лет пять, наверное, назад кое-как я его нашла через интернет. Мы один раз пообщались, и он пропал», — призналась Федорова.

www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Все это время Федорова пыталась разыскать родственника, но попытки не увенчались успехом. Да и сам покойный мужчина не любил рассказывать о своей семье и быте.

Психика детей однозначно расшатана

www.globallookpress.com, PsychoShadow; Личный архив Александра Ковтуна; 5-tv.ru

Детей жившей с мумией женщины из Ленобласти вскоре передадут опеке, которые и определят их дальнейшую судьбу. Пока что речи о поиске приемных родителей для них речи не идет, но уже сейчас понятно, что расследование инцидента затянется.

В основе всего страшный диагноз?

В самое ближайшее время дети пары отправятся на осмотр профильных специалистов. Психологам и психотерапевтам предстоит выявить, появились ли у школьников особенности в психоразвитии, которые впоследствии скажутся на их проживании. По словам врача-психиатра Александра Ковтуна, даже несмотря на пережитые ужасы, велик шанс, что психике детей удалось адаптироваться к ситуации с учетом их возраста. Однако, тот факт, что вся ситуация длилась достаточно длительное время, просто не могло не сказаться на психике детей.

«Возможно, какое-то патохарактерологическое развитие личности у детей. Но это только обследование психологическое может установить», — указывает специалист.

Что касается самой героини жуткой истории, то врач подчеркивает: не исключено, что женщина, по первичным признакам страдающая шизофрений, до последнего верила, что ее муж жив. В основе этого психологического феномена лежит тот факт, что люди, страдающие определенными особенностями психики, способны продуцировать разного рода фантазии, которые воплощаются в реальной жизни.

«Бредовые идеи — они для человека такие же веские, такие же точные, значительные, как и для обычного человека — нормальные мыслительные процессы», — говорит Александр Ковтун.

Совместные обряды

Многодетная мать из Ленинградской области, в доме которой нашли мумию ее мужа, больше трех лет проводила с ней ритуальные обряды. Именно этим фактом, по версии следствия, мог объясняться тот факт, что тело не разложилось и не стало источать жуткий запах, объясняют специалисты.

По словам источника 5-tv.ru, раньше супруги часто проводили ритуалы совместно в спальне, но после смерти мужчины жена продолжила делать это самостоятельно.

«Она не хотела его терять, надеялась, что придет день, а он очнется. «Хочу, чтобы он был рядом, мы так сможем видеться», — сказал собеседник.

В дальнейшем, когда осознание случившегося к ней все же пришло, женщина не хотела никому рассказывать о смерти мужа и хоронить его из страха оказаться в психиатрической клинике.

Еще один любопытный факт, который удалось прояснить у родственников скончавшегося мужчины: оказалось, что семья отличалась определенными странностями и вела достаточно закрытый образ жизни. Так, погибший не поддерживал связей с близкими людьми, за исключением жены и собственных детей. Последний раз он связывался с двоюродной сестрой порядка десяти лет назад: с 2014 года он как будто канул в небытие, а о своих близких упрямо молчал.

«Во Владивостоке (где раньше проживал мужчина. — Прим.ред.) раза три женился, разводился», — добавила женщина.

Гатчинская городская прокуратура по поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского подключилась к проверке информации об инциденте. В ведомстве уже пообещали, что все обстоятельства нашумевшего дела будут тщательно изучены, а по итогам полученных доказательств будет принято соответствующее решение.

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