Возгорание нефтепродуктов произошло в Волгограде

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 17 0

В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего.

Возгорание нефтепродуктов произошло в Волгограде

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Пожар на площади 300 квадратных метров вспыхнул в Волгограде, горят нефтепродукты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

«На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Информации об инциденте поступила в 4:42. В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что административное здание на территории мясного предприятия загорелось в подмосковном городе Пушкино.

Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. На месте инцидента работали 56 специалистов и 20 единиц техники. 

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