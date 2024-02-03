Инсценировал смерть… Децл умер в 35 лет, как и «планировал»?

Накануне дня рождения музыканта двое неизвестных глумились над местом захоронения рэпера.

Сегодня знаменитому рэперу Кириллу Толмацкому, который больше известен под псевдонимом Децл, мог исполнится 41 год. В 2019-м артист неожиданно скончался в возрасте 35 лет от острой сердечной недостаточности. После себя исполнитель оставил не только огромное музыкальное наследие, но и юного сына, который накануне защитил память своего отца.

Примечательно, что сам исполнитель словно «предчувствовал» свой уход в 35. Уже после его кончины поклонники вспомнили, что артист шутливо неоднократно высказывался об инсценировке своей смерти именно в этом возрасте.

Анатолий Киселев до сих пор присматривает за могилой Дэцла, рядом с ней установлена специальная камера, позволяющая следить за происходящим в режиме реального времени. Совершенно случайно 18-летний юноша увидел, как двое «поклонников» стали глумиться над местом захоронения знаменитости. Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Instagram* / juzeppe_junior; 5-tv.ru

Неизвестные залезли на памятник, начали фотографироваться на месте стеллы с портретом певца и принялись топтать могилу. Вопиющее поведение «фанатов» стало настоящим шоком для Киселева. Видеороликом с камеры наблюдения он поделился в своей социальной сети.

Instagram* / juzeppe_junior

«Я понимаю — высказать свое мнение в Сети еще ладно, но потоптаться по могиле? Сделать селфи с надгробием? Видео записать? Кто эти выродки? Кто воспитал этих *******?» — не понимает сын Кирилла Толмацкого.

Instagram* / juzeppe_junior

Он признался, что порой тоже не прочь использовать «черный» юмор, но никогда бы не осмелился «издеваться над мертвым человеком».

Instagram* / juzeppe_junior

В день рождения рэпера кадры с сыном также опубликовал музыкальный продюсер Александр Толмацкий.

«Всегда любил, люблю и буду любить. Делаю все, чтобы тебя не забыли», — подписал видео отец Децла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сын Децла не общается с родственниками.

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