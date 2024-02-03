В Крыму ответили Дуде на громкое заявление о принадлежности полуострова

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 39 0

В Крыму назвали слова Дуды о принадлежности полуострова адекватными

В Крыму ответили Дуде на громкое заявление о принадлежности полуострова

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Похоже, отношения между Варшавой и Киевом постепенно возвращаются на прежний уровень.

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды, который признал историческую принадлежность Крыма к России. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Ничего сенсационного в словах Дуды нет. Просто западные политики стали подавать признаки адекватности. Ведь нельзя постоянно действовать вопреки реальности и здравому смыслу», — заявил Смирнов.

Он подчеркнул, что отношения между Варшавой и Киевом постепенно возвращаются на прежний уровень, при котором Украина действует «на заднем плане».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к стране.

За вхождение в состав России высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума признавать отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политолог Александр Асафов прокомментировал слова Дуды про историческую принадлежность Крыма к России.

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