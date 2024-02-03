В Совфеде назвали бандитизмом новый план Запада по конфискации активов России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Сенатор Карасин назвал актом бандитизма новый план по конфискации активов России

В Совфеде назвали бандитизмом новый план Запада по конфискации активов России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Григорий Карасин отметил, что подобные действия зарубежных стран противоречат морально-профессиональным критериям.

Предложение Бельгии изъять замороженные Западом российские активы для их передачи Украине через навязывание «долговых обязательств» — ничто иное, как бандитизм. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Россия отреагирует на это как на акт международного бандитизма. Абсолютно неприкрытого, нарушающего все международные правила, в том числе правила банковского дела», — сказал сенатор.

Он добавил, что подобные действия западных стран противоречат морально-профессиональным критериям. Россия же в случае осуществления такого плана сделает соответствующие выводы.

Недавно власти Бельгии предложили странам G7 способ по изъятию замороженных российских активов, чтобы передать их Украине. Идея заключается в том, чтобы поставить перед Россией долговые обязательства по выделению средств, которые пойдут на восстановление Незалежной под «залог» замороженных активов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия отомстит Западу в случае конфискации активов.

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